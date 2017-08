На прошлой неделе неизвестные злоумышленники сообщили о взломе американской кабельной и спутниковой телесети HBO и хищении 1,5 Тб информации, что позже подтвердили официальные представители компании. Вначале преступники опубликовали в сети еще не показанные в эфире эпизоды сериалов Ballers и Room 104, а также текстовый материал, который оказался сценарием 4 эпизода 7 сезона «Игры престолов» (Game of Thrones).

Несколько дней спустя, в ночь с 4 на 5 августа 2017 года, в сети был опубликован и сам четвертый эпизод седьмого сезона «Игры престолов». Копию распространили через торрент-трекеры, а также сервисы Vidme и Google Drive. Напомню, что данная копия была предназначена для внутреннего использования. Так, видео весьма низкого качества было промаркировано предупреждением For Internal Viewing Only и «водяными знаками» медиакомпании Star India Pvt Ltd. Данная компания принадлежит 21st Century Fox и владеет правами на трансляцию продукции HBO в Индии.

Но даже на этом злоумышленники не закончили. Сегодня в сети был опубликован сценарий 5 эпизода 7 сезона «Игры престолов», который должен выйти в эфир только в грядущее воскресенье. Также хакеры обнародовали и другие закрытые документы, связанные с «Игрой престолов», включая бриф, озаглавленный Game of Ideas, конфиденциальный список актеров нового сезона, а также бумаги, проливающие свет на маркетинговую стратегию канала и планы съемок. По данным СМИ, ничего сенсационного и нового эти документы не содержат (если не считать спойлеров к пятому эпизоду).

На этот раз неизвестная группировка приложила к файлам несколько скриншотов. Так, на одном из них можно увидеть папки, в которых содержатся 1,5 Тб похищенных у HBO данных (см. изображение ниже). Кроме того, Associated Press сообщает, что в распоряжении злоумышленников оказались письма руководителей HBO, в частности вице-президента Лесли Коэн (Leslie Cohen).

И наконец, новый дамп содержит видеописьмо, написанное от лица некоего мистера Смита и адресованное Ричарду Плеплеру (Richard Plepler), главному исполнительному директору HBO. В послании хакеры предлагают прекратить слив информации в обмен на «скромное вознаграждение». Полную версию ролика разместило у себя издание Mashable.

«HBO потратило 12 млн долларов на маркетинговые исследования и еще 5 млн долларов на рекламу GOT7. Просто рассматривайте нас, как еще одну статью расходов на рекламу, — пишет мистер Смит. — Как вам остановить группу вроде нас, которая за год потратила 400 000-500 000 долларов на покупку 0-day эксплоитов? Обычно мы запускаем пару масштабных операций в год, которые приносят нам порядка 12-15 млн долларов. <…> Выплатите нам наш гонорар за шесть месяцев в биткоинах, и мы исчезнем из вашего поля зрения».

Таким образом, легко подсчитать, что злоумышленники требуют от руководства HBO порядка 6,5-7 млн долларов. В письме мистер Смит отмечает, что хакеры потратили на взлом сети HBO более полугода и это уже 17 цель группировки. Согласно заявлению злоумышленников, за все время им отказались заплатить лишь три компании, две из которых в итоге обанкротились.

Официальные представители HBO уже сообщили прессе, что преступники, скорее всего, продолжат сливать похищенную информацию в сеть, однако в компании по-прежнему сомневаются, что взломщикам удалось скомпрометировать внутреннюю почтовую систему HBO. В настоящее время уже ведется расследование происшедшего, к которому еще на прошлой неделе подключились правоохранительные органы.