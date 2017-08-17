Тем, кто только начал разбираться с хакерской кухней, не помешает узнать, как работают сети, и как устроены базовые типы атак на них. Если ты плаваешь в теме и хотел бы подробно разобрать типовые сценарии, чтобы лучше понять их, то сайт под названием Netsim — для тебя.

Зарегистрировавшись, ты увидишь набор из тринадцати уроков. Первая часть (Basics) обучает работе с симулятором и объясняет базовые понятия — пакеты, заголовки, роутинг и так далее. Вторая часть рассказывает о принципе спуфинга; третья в трех уроках объясняет, как работает атака типа «отказ в обслуживании»; в четвертой собраны такие вещи как обход блокировки ресурсов, атака «человек посередине» и принцип работы traceroute.

В каждом из уроков тебе будет нужно следить за тем, как пакеты перемещаются между узлами сети, создавать свои пакеты, прописывая им заголовки, и пытаться таким образом провести успешную атаку.

Автор проекта рассказывает, что использует Netsim в качестве упражнения для студентов и собирается сделать похожие интерактивные учебники для иллюстрации работы сетевого стека и устройства процессора, а также для программирования роботов. Код Netsim написан на PHP и доступен на GitHub.