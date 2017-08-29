Группа исследователей из Государственного университета Кампинаса в Сан-Пауло рассказала прессе, что их транзитный узел Tor недавно получил бан на нарушение этических правил Tor Project. Дело в том, что для своего исследования специалисты собирали информацию об .onion-адресах.

Специалисты объяснили, что работали над созданием инструмента, который мог бы отслеживать вредоносные скрытые сервисы. Один из членов команды, Марко Родригес (Marcus Rodrigues), рассказывает:

«Мое исследование касается вредоносных скрытых сервисов. Я работаю над созданием метода, который будет автоматически классифицировать вредоносные сервисы по их контенту (то есть сайты с наркотрафиком, распространение малвари и так далее). [По завершении] мы опубликовали бы научную работу со свежей статистикой по вредоносным сайтам в даркнете. Также мы собираемся создать платформу, с помощью которой любой пользователь сможет верифицировать конкрктный .onion-сайт, проверив, доверенный он или вредоносный, еще до посещения ресурса».

Родригес признал, что ради достижения этих целей, он модифицировал код ноды для сбора определенных данных о скрытых сервисах. При этом исследователь уверяет, что собранная информация не помогала деанонимизировать пользователей или специфические сервисы.

На прошлой неделе, Родригес опубликовал сообщение в почтовой рассылке Tor, где рассказал о своем проекте чуть подробнее, а также извинился за содеянное. Тем не менее, администраторы Tor указывают, что научная работа специалистов в любом случае нарушает этические правила Tor Project, из-за чего нода в итоге и была заблокирована.

Специалисты Государственного университета Кампинаса сообщают, что планируют продолжать работу над исследованием, но теперь попытаются использовать другие технологии и методы для обнаружения скрытых сервисов.