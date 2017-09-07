Каждый, кто работал с JSON, знает, насколько этот формат проще и удобнее, чем XML, но при этом гибче, чем, например, CSV. Утилита под названием jq — отличный инструмент, который выводит работу JSON на принципиально новый уровень: с ней, чтобы перебрать массив данных, не нужно писать никаких скриптов — хватит запроса наподобие SQL.

Для установки jq достаточно скачать исполняемый файл — есть версии для Windows, macOS и Linux. Подобно grep, sed, awk и похожим утилитам из арсенала юниксоида, jq просто принимает данные на вход и выводит результаты в stdout. К примеру, чтобы прочитать и вывести данные из файла data.json в UNIX-подобных системах, надо написать

cat data.json | jq '.'

В одинарных кавычках содержатся инструкции jq (в данном случае — точка, то есть вывод всех данных). Эти инструкции пишут на языке, который предназначен специально для фильтрации и преобразования JSON.

Для упражнения я взял массив данных, который мы собирали, готовя тему номера «Секреты даркнета». В этом файле содержится четыре с лишним тысячи ссылок на теневые ресурсы и для каждой прописаны категория, URL, заголовок и количество входящих ссылок с других сайтов в .onion.

Хорошенько полазив по странице документации, я в качестве упражнения сочинил запрос, который выбирает сайты определенной категории и с количеством входящих ссылок не меньше заданного количества. А в конце еще фильтрует те, где в заголовке есть конкретное слово.

Как видишь, фильтры можно комбинировать, скармливая выход одного на вход другому. А еще у jq есть внушительное количество встроенных функций, поддержка регулярных выражений, условия и переменные. В общем, целый новый язык, который дарует тебе новую суперспособность.