В данный момент насладиться Bucklespring могут лишь пользователи Linux и macOS: билд для Windows, по словам автора, временно не работает. Для установки Bucklespring достаточно скачать его с GitHub, собрать при помощи
make и запустить утилиту от рута (в Linux потребуется поставить еще пару зависимостей — они перечислены в
readme).
Ощущения от Bucklespring, надо сказать, своеобразные. Во-первых, звук, ясное дело, раздается не от клавиатуры, а из динамиков. К тому же он совсем не такой, каким я его помню. Моя дешевая китайская клавиатура издавала скорее сухой щелкающий звук, а не музыку болтающихся пружин.
Однако, набирая эту заметку с включенным Bucklespring, я не могу отрицать, что он все же добавляет что-то к процессу печати. Во-первых, чувствуешь, что делаешь что-то значительное, во-вторых, стоит звукам затихнуть, и сразу понимаешь: работа простаивает!
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