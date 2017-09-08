Производители стремятся сделать клавиатуры тише, а ход кнопок — мягче. Сядешь за старый компьютер и недоумеваешь: как раньше пальцы не отваливались через пять минут работы? Но что-то по ходу прогресса все же потерялось, а именно — звук механической клавиатуры. Разработчик утилиты Bucklespring решил вернуть его, не теряя при этом в комфорте.

В данный момент насладиться Bucklespring могут лишь пользователи Linux и macOS: билд для Windows, по словам автора, временно не работает. Для установки Bucklespring достаточно скачать его с GitHub, собрать при помощи make и запустить утилиту от рута (в Linux потребуется поставить еще пару зависимостей — они перечислены в readme ).

Ощущения от Bucklespring, надо сказать, своеобразные. Во-первых, звук, ясное дело, раздается не от клавиатуры, а из динамиков. К тому же он совсем не такой, каким я его помню. Моя дешевая китайская клавиатура издавала скорее сухой щелкающий звук, а не музыку болтающихся пружин.

Однако, набирая эту заметку с включенным Bucklespring, я не могу отрицать, что он все же добавляет что-то к процессу печати. Во-первых, чувствуешь, что делаешь что-то значительное, во-вторых, стоит звукам затихнуть, и сразу понимаешь: работа простаивает!