В конце прошлой недели стало известно о взломе компании Equifax и одной из самых масштабных и неприятных утечек данных за последние годы.

Тогда представители североамериканского подразделения Equifax сообщили, что неизвестные злоумышленники завладели личной информацией 143 млн человек (всего в США проживает 324 млн человек), включая номера социального страхования и водительских удостоверений, полные имена, адреса и так далее. Кроме того, в 209 000 случаях в документах также фигурировала информация о банковских картах пострадавших. И хотя сообщалось, что отделения Equifax в других странах не пострадали, известно, что утечка затронула неназванное количество жителей Канады и Великобритании.

Согласно официальным данным, неизвестные злоумышленники проникли на серверы бюро кредитных историй еще в мае 2017 года, но их присутствие оставалось незамеченным вплоть до конца июля 2017 года. Никаких подробностей об атаке не сообщалось, известно лишь, что злоумышленники скомпрометировали некое веб-приложение. Почему представители Equifax молчали о случившемся более месяца, тоже неизвестно.

Утечка такого количества личных данных – не беспрецедентный случай, однако вместо обычных логинов и паролей в данном случае в руки хакеров попала куда более ценная информация. Полные имена, адреса, а также номера социального страхования и информация о водительских удостоверениях создают идеальную почву для кражи личностей и реализации множества других мошеннических схем.

Однако сейчас Equifax подвергается жесткой критике со стороны прессы и специалистов не из-за самого факта взлома. Проблема в том, как компания справляется с последствиями случившегося. Ранее мы уже рассказывали, что СМИ раскритиковали Equifax за создание путаницы. Дело в том, что для пострадавших был запущен специальный сайт equifaxsecurity2017.com, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы, а также подать заявление на использование бесплатного кредитного мониторинга и воспользоваться сервисами по защите от кражи личности. Также на сайте со странным доменом trustedidpremier.com/eligibility/ клиенты компании могут проверить, числятся ли их данные в списках пострадавших. Плюс не стоит забывать о существовании официального сайта equifax.com.

Журналисты Vice Motherboard писали, что пострадавшим не только будет сложно разобраться, на какой из трех сайтов заходить, но также они обнаружили, что защита от кражи личности TrustedID Premier работает весьма странно. В частности, система попросила некоторых сотрудников редакции Motherboard вернуться для активации TrustedID Premier через неделю. Другим журналистам система сообщила, что их данные не пострадали, но после повторного запроса их тоже попросили вернуться позже.

Журналист издания ZDNet Зак Уиттакер (Zack Whittaker) вообще заметил, что система принимает test и 123456 в качестве ФИО и номера социального страхования, сообщая, что этот гражданин пострадал от утечки данных.

Just wow. If you enter "Test" and "123456" on Equifax's hack checker page, it says your data has been breached. pic.twitter.com/cTjTs7Frjv

— Zack Whittaker (@zackwhittaker) September 8, 2017