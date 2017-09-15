В минувшую среду, 13 сентября 2017 года, торговая площадка Dream Market на несколько часов ушла в оффлайн без всяких объяснений со стороны администрации. Учитывая судьбу, которая этим летом постигла другие популярные андеграундные ресурсы, Hansa и AlphaBay, Dream Market в настоящее время является крупнейшей торговой площадкой в даркнете, куда перешло большинство пользователей закрытых сайтов.

Когда ресурс перестал отвечать, пользователи тут же заговорили об очередной операции спецслужб, а также предположили, что операторы Dream Market решили скрыться с деньгами клиентов, устроив так называемый exit scam.

Хотя в итоге Dream Market возобновил работу в штатном режиме, теперь некоторые пользователи жалуются на официальном форуме и сабреддите, что их кошельки внезапно опустели. Дело в том, что на Dream Market, равно как и на других торговых площадках в даркнете, покупатель вначале переводит криптовалюту на аккаунт Dream Market и лишь потом, после всех проверок, деньги поступают в кошелек продавца.

Операторы ресурса сообщили, что уход сайта в оффлайн, а также исчезновение пользовательских средств были связаны с поломкой жесткого диска. Администрация уверяет, что пострадали не все пользователи, и в настоящее время осуществляются попытки восстановления пострадавших данных. Пропавшие средства пообещали вернуть, однако не слишком уверено.

Что именно произошло в среду, пока неясно. С одной стороны, если бы операторы торговой площадки хотели скрыться с деньгами пользователей, кошельки опустели бы у всех продавцов, и ресурс вряд ли возобновил бы работу. С другой стороны, сложно поверить, что у администрации крупнейшего на сегодняшний день даркнет-маркетплейса не было резервных копий таких важных данных.

Стоит отметить, что ранее уже сообщилось о том, что правоохранительные органы перехватили управление учетными записями как минимум 14 продавцов Dream Market. Также 13 сентября 2017 года ИБ-специалист, известный под псевдонимом x0rz, а также другие исследователи, заметили, что во время оффлайна Dream Market, похоже, случайно раскрыл собственный реальный IP-адрес.

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