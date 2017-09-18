VolgaCTF — одни из крупнейших российских ежегодных соревнований в области информационной безопасности. Состязание проводится при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и института информатики, математики и электроники Самарского университета. Формат — традиционный для специалистов в сфере кибербезопастности — Capture the flag. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а так же в поиске уязвимостей у ресурсов противника.

VolgaCTF традиционно проводится в два этапа:

отборочный дистанционный тур для всех желающих в смешанном формате (весной 2017 года в нем приняли участие 1024 команды из 77 стран, из них — 200 российских команд);

очный тур, который проводится в Самаре по результатам отбора для 16 лучших команд.

В этом году в финале соревнований примут участие команды из Самары, Москвы, Пензы, Саратова, Чебоксар, Томска, Екатеринбурга, Новосибирска, а так же из Австрии, Вьетнама, США и Португалии. Кроме того, параллельно с конкурсной программой в качестве гостевых команд на VolgaCTF приедут специалисты из Ижевска, Саратова, Москвы, военнослужащие научной роты №5 сухопутных войск Министерства обороны РФ.

Также в рамках VolgaCTF состоится и лекционная программа. В этот раз перед участниками выступят представители крупнейших IT-компаний России и зарубежья: «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, Digital Security, «Инфотекс», команда Hardware Village и многие другие.

Среди прочего, спикеры расскажут о квантовой информационной безопасности, представят примеры и методы ведения конкурентной разведки, презентуют успешные кейсы известных и актуальных методов закрепления в чужой инфраструктуре, как массовым вредоносным ПО, так и при целевых атаках.

Подробная программа мероприятия доступна на официальном сайте состязания: volgactf.ru

Вход на все мероприятия VolgaCTF свободный!