Flash стремительно уходит в прошлое, а заменить его должны новые веб-стандарты. Что до самого редактора, то ему настоящей замены пока что нет. Разработчик инструмента под названием Wick решил собственноручно исправить эту ситуацию и создал нечто, очень напоминающее Flash, но в духе нашего времени. Wick бесплатен и работает в браузере, а на выходе он создает HTML и JavaScript.

На первый взгляд Wick действительно похож на Flash: таймлайн, слои, инструменты векторного редактирования. Можно создавать motion tweens (анимация объектов по ключевым кадрам) и добавлять скрипты на JavaScript.

Но любому, кто хотя бы поверхностно был знаком с Flash, понятно, что Wick — это пока что далеко не то же самое. Как векторный редактор он откровенно слаб, а попытки работать с анимацией наталкиваются на массу ограничений, баги и кондовый интерфейс.

Характерно, что среди примеров, созданных самим автором, нет ни одного, который бы выглядел ровно и аккуратно. Что-либо выровнять в Wick можно, разве что вбивая координаты объектов вручную.

Тем не менее здесь уже можно писать простенькие игры и другие интерактивные штуки. Особенно если делать это для души и для развлечения, а не на заказ.

Wick написан на Python, и его исходники открыты и опубликованы на GitHub по лицензии GPL v3. Так что есть некоторая надежда на то, что силами сообщества это занятное начинание когда-нибудь доведут до ума.