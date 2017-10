Специалисты по информационной безопасности обнаружили, что OxygenOS, под управлением которой работают смартфоны OnePlus, собирает множество данных о пользователях и передает эту информацию на серверы компании без предварительного обезличивания.

Первым на проблему обратил внимание исследователь, известный под псевдонимом Tux, и это произошло еще в июле 2016 года. К сожалению, тогда твит специалиста остался никем незамеченным, и повторно баг был обнаружен только год спустя, на этой неделе, когда утечку данных заметил британский ИБ-специалист Кристофер Мур (Christopher Moore).

@oneplus Why are you collecting timestamps of when I unlock my phone, and when the screen turns on/off? #caughthttps://t.co/ejt4p9uPFn

— Tux (@__Tux) July 15, 2016