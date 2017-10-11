Специалисты по информационной безопасности обнаружили, что OxygenOS, под управлением которой работают смартфоны OnePlus, собирает множество данных о пользователях и передает эту информацию на серверы компании без предварительного обезличивания.

Первым на проблему обратил внимание исследователь, известный под псевдонимом Tux, и это произошло еще в июле 2016 года. К сожалению, тогда твит специалиста остался никем незамеченным, и повторно баг был обнаружен только год спустя, на этой неделе, когда утечку данных заметил британский ИБ-специалист Кристофер Мур (Christopher Moore).

@oneplus Why are you collecting timestamps of when I unlock my phone, and when the screen turns on/off? #caughthttps://t.co/ejt4p9uPFn — Tux (@__Tux) July 15, 2016

Мур обнаружил, что OxygenOS регулярно отсылает собранную на устройстве телеметрию на серверы OnePlus. Казалось бы, в наши дни телеметрию собирают практически все приложения, и большой проблемы в этом нет. Однако в данном случае информация не обезличивается должным образом, то есть телеметрию можно связать с конкретным пользователем и устройством, по сути, деанонимизировав таким образом конкретного человека в реальном мире.

Смартфоны OnePlus собирают следующие данные:

номер телефона устройства;

IMEI;

IMSI;

идентификаторы ESSID и BSSID;

серийный номер устройства;

MAC-адрес;

имя сети оператора;

статус батареи;

данные об открытии и закрытии приложений;

время блокировки и разблокировки устройства:

время отключения и включения экрана.

Хуже того, Мур обнаружил, что отключить сбор этой статистики невозможно. Эксперт даже связался с поддержкой OnePlus и попросил помощи там, однако специалисты компании тоже не сумели подсказать, как остановить утечку. Здесь стоит отметить, что официальных комментариев от OnePlus пока не поступало.

Пока компания не представила официального решения проблемы, свой способ решения предложил польский разработчик Якуб Чекански (Jakub Czekański). Для этого не понадобится рутовать аппарат и лезть глубоко в системные файлы. Специалист предлагает включить в настройках для разработчиков режим отладки через USB, подключить смартфон к ПК, а затем воспользоваться Android Debug Bridge. Чтобы отключить слежку, потребуется выполнить следующие команды: