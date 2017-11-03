Программировать, не заглядывая в Google, нынче редко получается, и в этом нет ничего странного, ведь раньше вместо этого приходилось судорожно листать справочники. Однако хорошая документация кое в чем превосходит поиск, особенно когда научишься в ней ориентироваться.

Сервис DevDocs — это браузер документации, в котором из единой поисковой строки можно искать по справкам сразу ко многим языкам, фреймворкам и библиотекам. Во главе угла, конечно, веб-разработка: HTML, CSS, DOM, JavaScript и популярные фреймворки вроде Bootstrap и Angular. Однако в библиотеке DevDocs есть и традиционные языки программирования вроде C/C++, Python, Ruby, Perl и PHP, а также многие более экзотические: Lua, Haskell, Erlang, Kotlin, Rust, Elixir.

DevDocs работает в браузере, однако поддерживает и офлайновый режим — чтобы скачать нужные тебе разделы, перейди по ссылке offline и жми кнопку Install напротив названий.

Также стоит отметить удобные клавиатурные шоткаты и хороший поиск с нечеткой логикой. Кстати, есть возможность искать по конкретному языку или фреймворку — нужно написать его название, а затем то, что ищешь.

Вдохновением для разработчиков DevDocs, похоже, была программа Dash для macOS, которая делает ровно то же самое, но на данный момент содержит больше доксетов (больше 150) и встраивается в популярные редакторы. Однако за Dash нужно платить 25 долларов либо терпеть раздражающий таймер, который время от времени появляется вместо запрошенного раздела.

Существуют и аналоги для других операционных систем. Для Linux есть Zeal, а для Windows — Velocity.