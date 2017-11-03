Эта игра начинается совершенно невинно: ты кликаешь по кнопке, которая прибавляет количество скрепок. Один клик — одна скрепка. Но уже через пару минут ресурсов хватает для покупки первого автомата, потом следующего, и вот кликать больше не нужно. Игра превращается в затягивающий экономический симулятор, который к тому же отличается неординарным сюжетом.

Universal Paperclips не перестает удивлять и дальше. Каждый раз, как ты начинаешь думать, что концовка уже близко, игра делает крутой поворот. Интерфейс изменяется, вместо одних ресурсов появляются другие, и производство скрепок выходит на новый виток.

Попытаюсь избежать спойлеров, но не могу не намекнуть на то, что сюжет развивается. Почти с самого начала искусственный интеллект постепенно втирается в доверие к людям и получает за это все больше вычислительных ресурсов. Для полного усыпления бдительности нужно будет найти лекарства от всех болезней и установить мир во всем мире. И все это ради скрепок!

Игра длится примерно четыре-шесть часов — эта цифра варьируется в зависимости от того, насколько эффективно ты справляешься с менеджментом. Временами Paperclips можно оставлять работать в фоне, но это не «пассивная игра» (представь, такие тоже бывают). Если оставить ее без внимания, то через какое-то время экономика твоего скрепочного предприятия перекосится и исчерпает один из ресурсов. Зато в любой момент можешь закрыть браузер и вернуться позже — сейв останется в кеше.