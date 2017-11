В августе 2017 года китайская компания DJI, являющаяся одним из лидирующих производителей мультикоптеров для потребительского рынка, объявила о запуске собственной программы вознаграждения за уязвимости. Тогда сообщалось, что специалистам, обнаружившим проблемы в ПО DJI, предложат от 100 до 30 000 долларов США.

К запуску bug bounty инициативы компанию фактически подтолкнул конфликт с собственными пользователями, который постепенно развивался и прогрессировал минувшим летом.

Напомню, что производитель мультикоптеров уже некоторое время применяет в своих устройствах геозонирование и ограничение скорости. По сути, в настоящее время DJI имеет черные GPS-списки, которые, к примеру, препятствуют полетам в радиусе 15 миль от Вашингтона, вблизи аэропортов, тюрем, военных объектов и так далее.

И если в некоторых запретных зонах все же можно летать (пользователь лишь увидит предупреждение), то другие совсем закрыты для беспилотников, и могут быть «разблокированы» только сотрудниками DJI, которые рассматривают соответствующие заявки, или доступны только пользователям DJI с верифицированными аккаунтами. Нередко операторы беспилотников жалуются, что ограничения DJI не дают им запускать БПЛА даже в тех зонах, где никаких ограничений быть не должно.

Разумеется, происходящее пришлось не по нраву многим пользователям, которые придумали немало способов обхода этих запретов. В ход пошел джейлбрейк летательных аппаратов при помощи, как аппаратных, так и софтверных модификаций. В итоге DIY-сообщество навязало DJI своеобразную «гонку вооружений». Компания принялась выпускать обновления ПО, которые препятствовали реализации джейлбрейков, а также стала спешно удалять с серверов уязвимые перед взломом версии прошивок. Следующим логичным шагом стало учреждение программы выплат за уязвимости.

В конце прошлой недели ИБ-специалист Кевин Финистерре (Kevin Finisterre), ранее размещавший на GitHub собственные решения для взлома аппаратов DJI, обнародовал у себя в твиттере ссылку на гневный 18-страничный документ (PDF), в котором рассказал, что обнаружил огромные проблемы в GitHub-репозитории DJI, хотел принять участие в официальной программе bug bounty производителя, но добился лишь того, что теперь ему угрожают судебным преследованием.

Welp… here it is. The @djiglobal @djienterprise AWS key leak writeup & why I walked away from $30,000 bounty loot. https://t.co/GiRp52IJKO pic.twitter.com/Z5nCMLcoJW

— KF (@d0tslash) November 16, 2017