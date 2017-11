Минувшим летом американская кабельная и спутниковая телесеть HBO пострадала от кибератаки. Тогда неизвестные злоумышленники похитили 1,5 Тб различной информации, предоставили в распоряжение прессы ряд внутренних файлов HBO, а также опубликовали видеописьмо, написанное от лица некоего мистера Смита и адресованное Ричарду Плеплеру (Richard Plepler), главному исполнительному директору HBO.

Так как представители HBO не смогли прийти к консенсусу с преступниками, те запустили в сети медиакампанию HBO is Falling и опубликовали еще не вышедшие в эфир эпизоды таких телешоу, как Ballers, Barry, Room 104, Curb Your Enthusiasm, Insecure, The Deuce, Vice Principals, Felipe Esparza и Latino Shorts.

Затем преступники принялись за флагманское шоу HBO – «Игру престолов». Так в открытом доступе появились сценарии нескольких еще не вышедших в эфир эпизодов, а после и сами серии седьмого сезона.

В своем послании к Ричарду Плеплеру хакеры предлагали прекратить слив информации в обмен на «скромное вознаграждение». Хотя шантажисты не называли точную сумму выкупа, из текста письма было понятно, что группировка рассчитывает получить за похищенную информацию порядка 6,5-7 млн долларов.

Теперь ФБР и Министерство юстиции США сообщили, что им удалось найти виновного во взломе HBO: им оказался 29-летний иранец Бехзад Месри (Behzad Mesri). Согласно обвинительному акту (PDF), Месри был известен в сети под псевдонимом Skote Vahshat и являлся членом хакерской группировки Turk Black Hat Security. Власти США считают, что атака на HBO стала вовсе не первым «делом» Месри, так как ранее он взламывал и дефейсил сотни различных сайтов по всему миру.

Более того, правоохранители сообщают, что ранее Месри служил в иранской армии, где так же взламывал различные системы, но уже на службе правительства. В частности, в документах упоминаются атаки против объектов в сфере ядерной энергетики и против инфраструктуры Израиля.

По данным следствия, атаку против HBO Месри начал еще в мае 2017 года, когда «провел онлайновую разведку», прощупывая служащих компании и ее сети. Между маем и июлем текущего года ему удалось скомпрометировать сразу нескольких сотрудников HBO, чей доступ он затем и использовал для похищения 1,5 Тб данных.

Хотя Месри пока находится на свободе, а между США и Ираном нет соглашения об экстрадиции, американские власти определенно настроены решительно: