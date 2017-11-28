Недавно с Google Docs приключилась пренеприятная история: многим западным журналистам по ошибке заблокировали аккаунты, якобы найдя там запрещенный правилами контент. Сложно придумать лучший способ напомнить, что алгоритмы Google не гнушаются заглядывать в личные папки с документами.

Проект Airborn OS — это очередная попытка создать более приватную и контролируемую замену Google Docs. Причем автор замахнулся не просто на офисный пакет, а на целую операционную систему, работающую в браузере.

К сожалению, беглое знакомство с Airborn OS оставляет сильные, но не самые приятные впечатления. Интерфейс выглядит кривовато (и, судя по переписке на сайте Product Hunt, автор Airborn этого просто не замечает), производительность хромает, на каждом шагу наталкиваешься на глюки и ограничения вроде невозможности дать документу название на русском.

Пока что с горем пополам работают только текстовый процессор и редактор презентаций. Остальные приложения, которые можно поставить из «магазина», — это веб-версии разных сервисов, доступные без всякого Airborn.

О похожем проекте под названием CryptPad мы уже писали в прошлом году. При меньшей амбициозности CryptPad на данный момент кажется более проработанной и жизнеспособной альтернативой.

Тем не менее стоит помнить, что почти каждый большой проект в начале своего пути выглядел скромно. Автор Airborn в одиночку и без финансирования реализовал пару важных вещей — коллаборативное редактирование и контроль версий, причем все это с шифрованием на клиентской стороне. Код Airborn OS доступен на GitHub по лицензии AGPL, что тоже можно считать весомым плюсом.