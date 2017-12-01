Новый плагин называется Teletype. Установить его можно, написав в консоли
apm install teletype либо из настроек Atom — поищи по слову teletype в разделе Install. После установки в нижней панели появится значок с радиовышкой. Жми на нее и логинься через GitHub.
Чтобы поделиться документом, кликай на радиовышку и копируй строчку с кодом — это ссылка на твое текущее окно редактора. Чтобы присоединиться к редактированию, выбирай пункт Join a portal и вставляй код.
В коллаборативном режиме ты увидишь курсоры и выделение других пользователей — для полной копии Google Docs не хватает разве что встроенного чата. Зато в правой части окна показаны значки других пользователей — если кликнуть по одному из них, то окно перейдет к редактируемой позиции и начнет следовать за тем, что делает твой товарищ.
Примечательно, что Teletype не стали встраивать прямо в Atom. Но возможно, это изменится в будущем.
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