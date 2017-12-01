Кросс-платформенный редактор для кода Atom, созданный в GitHub на основе движка Chromium, успел полюбиться многим. Одна из его главных фишек — это плагины. Именно ей и воспользовались разработчики, чтобы добавить в Atom новую экспериментальную фичу — одновременное редактирование кода сразу несколькими пользователями.

Новый плагин называется Teletype. Установить его можно, написав в консоли apm install teletype либо из настроек Atom — поищи по слову teletype в разделе Install. После установки в нижней панели появится значок с радиовышкой. Жми на нее и логинься через GitHub.

Чтобы поделиться документом, кликай на радиовышку и копируй строчку с кодом — это ссылка на твое текущее окно редактора. Чтобы присоединиться к редактированию, выбирай пункт Join a portal и вставляй код.

В коллаборативном режиме ты увидишь курсоры и выделение других пользователей — для полной копии Google Docs не хватает разве что встроенного чата. Зато в правой части окна показаны значки других пользователей — если кликнуть по одному из них, то окно перейдет к редактируемой позиции и начнет следовать за тем, что делает твой товарищ.

Примечательно, что Teletype не стали встраивать прямо в Atom. Но возможно, это изменится в будущем.