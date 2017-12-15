Браузерные игры, которые стоит только открыть, чтобы оказаться в пылу битвы, — это особо бессмысленная и беспощадная разновидность таймкиллеров. Пару лет назад все просаживали время в Agar.io, но с тех пор появились новые достойные представители жанра.

В Airmash тебе первым делом предлагают ввести имя, выбрать один из трех регионов (обычно чем ближе сервер, тем меньше лаг) и режим игры: все против всех, захват флага или «царь горы». После этого ты оказываешься за штурвалом истребителя и должен начинать уворачиваться от вражеских ракет и пускать свои одну за другой.

На выбор — пять летательных средств, у каждого свои особенности. Например, истребитель, который выдают по умолчанию, может ускоряться, если зажать Shift, вертолет умеет летать вбок, а стелс, понятное дело, коварно прячется. Все самолеты при этом с легкостью летают задом наперед, что выглядит забавно, но никак не мешает делу (даже помогает).

Игра отлично работает в браузере и изначально скачивает всего 2,8 Мбайт. Мне также удалось поиграть на iPad, но экранное управление не идет ни в какое сравнение с кнопками.