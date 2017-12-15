Приложений и сервисов для ведения заметок — не счесть. Однако способы работы, специфические нужды и требования у каждого пользователя тоже свои. Для кого-то важно мобильное приложение, для кого-то — совместное редактирование, для кого-то — возможность добавлять к заметкам разные списки и чек-листы. Ну а кому-то подавай всё сразу.

Сервис Notion включает в себя все вышеперечисленное. Заметки здесь хранятся в виде древовидной структуры, где каждая папка также является страницей, на которую автоматически добавляются ссылки на заметки, лежащие внутри. Notion отличается богатыми возможностями по оформлению страниц: можно выбрать шаблон, поставить заглавную картинку, добавить к заметке картинки и видео и так далее.

К редактированию легко пригласить коллег и в случае надобности — опубликовать отдельные заметки в виде веб-страниц, чтобы к ним был доступ без авторизации. К каждой странице или даже к отдельному элементу можно добавить комментарий. Все это делает Notion интересным выбором для ведения документации в небольших командах.

Напоследок — небольшая хитрость, которая касается авторизации. Зарегистрироваться можно через почту или аккаунт Google. Во втором случае Notion запросит доступ к контактам, но если отказаться, то будет предложено войти без этого. Увы, этот танец потом придется повторять каждый раз.