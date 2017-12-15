Что ты делаешь каждый раз, когда набираешь команду man в Linux или Unix? Правильно: тяжело вздыхаешь и морально готовишься к тому, что сейчас придется выискивать крупицы нужной информации в огромном полотне текста. Подробное описание нужно далеко не всегда: чаще всего достьаточно пары строчек.

TLDR pages — это альтернатива для man, которая выводит лишь краткую справку с наиболее полезными примерами. Ну, например, набираешь tldr ls и видишь, как делать вывод в столбик, показывать дополнительную информацию, отображать скрытые файлы, сортировать по размеру и по дате и выводить размер файлов в удобном для людей формате — в килобайтах, мегабайтах и гигабайтах, если файл достаточно большой. Стоп-стоп, неужели всегда так можно было делать?!

Если у тебя в системе есть Node.js, то для установки TLDR pages достаточно набрать npm install -g tldr . Если Node специально для этого ставить не хочется, то можешь попробовать альтернативные варианты: «клиенты» tldr портированы на все популярные скриптовые языки и ставятся через их менеджеры пакетов. Но будь осторожен: сами файлы документации надо будет ставить отдельно, а это требует некоторых усилий. Честно признаться, версию на Python мне так и не удалось заставить видеть базу.

Ну и на крайний случай есть вебовая версия TLDR pages — просто впиши команду в поисковую строку сверху и нажми Enter. Удобно, если ты, например, сидишь на виндовой машине и подключился к серверу на Linux удаленно.