Компания Microsoft сообщила о начале сотрудничества с разработчиками Open Whisper Systems (создатели Signal), и появлении в Skype функции end-to-end шифрования.

Новая функция получила название Private Conversations («Приватные разговоры») и уже появилась в тестовых сборках Skype Insider. При помощи Private Conversations можно шифровать аудиозвонки и текстовые сообщения. Аудио- и видеофайлы, а также изображения, переданные через такой защищенный чат также будут зашифрованы.

Для реализации end-to-end шифрования Microsoft использует открытый протокол Signal (ранее известный как TextSecure Protocol). Этот же протокол уже используют WhatsApp, Facebook Messenger, а также приложение Allo, разработанное Google.

При желании опробовать Private Conversations в деле можно уже сейчас, для этого нужно скачать и установить Skype Insider версии 8.13.76.8 для Android, iOS, Linux, Mac или Windows. Разумеется, чтобы end-to-end шифрование заработало, использовать Skype Insider должны обе стороны. Также стоит отметить, что end-to-end шифрование для видеозвонков и групповых чатов пока не поддерживается.