Известный ИБ-эксперт, специалист Google Project Zero Тевис Орманди (Tavis Ormandy) обнаружил, что популярное расширение Grammarly, предназначенное для проверки правописания в Chrome, по ошибке предоставляло третьим сторонам доступ к пользовательским данным.

Орманди объясняет, что суть «критической проблемы» заключается в том, что расширение, которое применяют более 20 млн пользователей Chrome и 645 000 пользователей Firefox, написано очень плохо и, в частности, предоставляет посторонним сайтам доступ к аутентификационным токенам своих пользователей.

В итоге, если пользователь Grammarly попадет на вредоносный сайт, злоумышленники могут завладеть токенами и использовать их для входа в учетную запись Grammarly.com. После этого в распоряжении атакующих окажутся конфиденциальные данные пострадавших, в том числе «документы, логи, история браузера и прочая информация».

Хотя Орманди пишет, что перед публикацией информации о проблеме он предоставил разработчикам Grammarly положенные 90 дней для исправления уязвимости, сами представители Grammarly уверяют, что баг был устранен «за считанные часы», еще в конце прошлой недели, и обновленная версия уже распространена для всех пользователей:

We were made aware of a security issue with our extension on Friday and worked with Google to roll out a fix within a few hours.

Thank you to @taviso and the team for finding and educating the community about the complexities of this bug. We will provide more updates soon.

— Grammarly (@Grammarly) February 5, 2018