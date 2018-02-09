Если по какому-то из стандартных приложений Windows и можно ностальгировать, то это Paint. Причем ностальгируют о нем не только те, кто давно перешел на «мак» и Linux, но и пользователи последних версий самой Windows.

От Windows 95 до XP старина Paint дошел практически без изменений, да и со времен Windows 3.1 преобразился не сильно. А вот с Windows Vista начались метаморфозы: то приделают панель Ribbon, то предлагают рисовать реалистичными красками, то вообще превратят в причудливый 3D-редактор. Какие, к черту, краски? Какой 3D?! Где нам теперь делать первые шаги в пиксель-арте и малевать корявые мемасы?

JS Paint — это поразительно удачная попытка воссоздать в браузере милую сердцу простоту того самого Paint из Windows 98. Здесь всё на своих местах, всё так, как и должно быть. Есть даже справка!

А если поискать, то обнаружатся и новые приятные возможности — например, бесконечная отмена, возможность загружать GIF и SVG, сохранять PNG с прозрачностью (ставь галку Transparent в свойствах документа) и даже записывать анимацию по ходу рисования (просто нажми Ctrl-Shift-G и выгружай файл).

Полное руководство и исходники ты найдешь на странице GitHub. Там же есть список того, что автор собирается реализовать в будущем (как насчет возможности редактировать файлы иконок с картинками разного размера?), и занятные факты о самом Paint.