Собери достаточно большую команду гиков, и среди них обязательно найдутся ценители старинных текстовых редакторов. Они наверняка есть и среди наших читателей — уж не говоря про саму редакцию. Поэтому пройти мимо новейших попыток использовать проверенные временем идеи Vim и Emacs мы не можем никак.

nEXT — это попытка сделать браузер таким, каким его примут и полюбят поклонники Emacs. А это значит, что без предварительной подготовки после его запуска ты не сможешь сделать вообще ничего: это просто пустое белое окно.

Открывай мануал и начинай читать список шоткатов. И вот ты уже знаешь, что Ctrl-l — это вызов адресной строки, Ctrl-b — «назад», а Ctrl-g выводит рядом с каждой ссылкой на странице двухбуквенное сочетание. Вводишь его и переходишь в место назначения.

Другая уникальная черта nEXT (помимо необходимости зубрить шоткаты) — это древовидная история. Кроме обычного перехода вперед, есть переход с выбором ветви. Он может вернуть не только на страницу, с которой ты только что вернулся назад, но и в предыдущие разы.

В общем, ты уже понял, что nEXT будет отлично смотреться в тайловом менеджере неподалеку от Emacs. В остальных случаях смело откладывай знакомство с ним до момента, когда у твоего ноутбука сломается тачпад.