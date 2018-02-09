Nginx — это прекрасный быстрый веб-сервер, на котором работает что-то около половины интернета. Увы, достоинство, которым nginx не обладает, — это простота настройки. К тому же установка веб-сервера — это обычно вещь, которую делаешь один раз и не повторяешь годами. Как в таких условиях запомнить все хитросплетения конфигов?

Сайт nginxconfig.io станет для тебя небольшим (или большим — как повезет) подспорьем в этом непростом деле. По сути, это что-то вроде графической надстройки для конфигурирования: в левом столбце ты выставляешь галочки и заполняешь поля, а рядом по ходу дела меняется текст конфига.

Для каждого из пунктов меню есть полезные всплывающие подсказки. А еще сервис услужливо добавляет к основному конфигу все сопутствующие вещи. Например, если добавить опцию HTTPS, то он выдаст команды для создания ключей.

Однако полностью обойтись удобными галочками и не лезть в код конфига вряд ли получится. Что, если тебе нужен поддомен? Что, если твое приложение написано не на PHP? В общем, nginxconfig.io предоставляет отличный шаблон, но подкрутить и подпилить его придется самому.