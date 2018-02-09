Сайт nginxconfig.io станет для тебя небольшим (или большим — как повезет) подспорьем в этом непростом деле. По сути, это что-то вроде графической надстройки для конфигурирования: в левом столбце ты выставляешь галочки и заполняешь поля, а рядом по ходу дела меняется текст конфига.
Для каждого из пунктов меню есть полезные всплывающие подсказки. А еще сервис услужливо добавляет к основному конфигу все сопутствующие вещи. Например, если добавить опцию HTTPS, то он выдаст команды для создания ключей.
Однако полностью обойтись удобными галочками и не лезть в код конфига вряд ли получится. Что, если тебе нужен поддомен? Что, если твое приложение написано не на PHP? В общем, nginxconfig.io предоставляет отличный шаблон, но подкрутить и подпилить его придется самому.
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