Всего несколько недель назад произошло криптовлютное «ограбление века»: крупная японская биржа Coincheck сообщила об ограблении. Тогда злоумышленники похитили у компании криповалюту NEM (XEM) на сумму 533 млн долларов (по курсу на момент инцидента).

К сожалению, в минувшие выходные стало известно еще об одном похожем, хоть и менее масштабном инциденте. От рук неизвестных злоумышленников пострадала итальянская криптовалютная биржа BitGrail. С кошелька ресурса похитили более 17 млн монет Nano (XRB, ранее проект носил имя RaiBlocks), что эквивалентно примерно 180 млн долларов на момент публикации официального заявления об инциденте. После официального заявления Nano значительно потеряла в цене, и теперь сумма ущерба составляет примерно 145 млн.

В официальном заявлении, опубликованном компанией, отсутствуют слова «взлом» или «атака». Речь идет о многочисленных «неавторизованных транзакциях», которые выявила внутренняя проверка. Сообщается, что в результате загадочного инцидента пострадала только криптовалюта Nano, которую похитили из кошелька биржи. При этом ресурс временно приостановил все операции для всех криптовалют вообще, то есть ввести или вывести средства пока невозможно. К расследованию произошедшего уже подключились правоохранительные органы.

Основатель и владелец биржи Франческо Фирано (Francesco Firano), также известный как The Bomber, сообщил в своем Twitter, что компания не сумеет возместить похищенные средства всем пострадавшим, так как в настоящее время в распоряжении BitGrail осталось лишь 4 млн Nano, чья стоимость составляет примерно 40 млн долларов. Также Фирано отметил, что разработчики Nano не желают сотрудничать с BitGrail.

NANO on BitGrail have been stolen.

Unfortunately there is no way to give it back to you at 100% (we only got 4 MLN XRN right now).

The devs, as you have guessed, dont want to collaborate

— Francesco The Bomber (@bomberfrancy) February 9, 2018