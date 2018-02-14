Криптовалютный стартап LoopX, обещавший пользователям разработать мобильное приложение для торговли криптовалютой на базе собственного уникального проприетарного алгоритма, оказался фальшивкой. Разработчики LoopX исчезли в неизвестном направлении, а все аккаунты проекта в социальных сетях, включая Facebook, Telegram и YouTube, были удалены. Сейчас можно просмотреть лишь архивную версию официального сайта, который сулил инвесторам крупную прибыль, которая должна была только возрастать каждый месяц.

Еще месяц назад пользователи Reddit предупреждали, что проект выглядит крайне подозрительно (как оказалось, о команде разработчиков и самом «проприетарном алгоритме» не было известно практически ничего), и ICO может оказаться простым мошенничеством. Но, к сожалению, немногие прислушались к этому предупреждению.

ICO проекта стартовало еще в январе 2018 года, и команда LoopX исчезла, собрав со своих инвесторов 276,21 Bitcoin (BTC) и 2.446,70 Ethereum (ETH). То есть на продаже токенов LoopX Coin (LPX) мошенники заработали около 4,5 миллионов долларов.

Особенно иронично, что на прошлой неделе всем пользователям были разосланы электронные письма, в которых разработчики обещали инвесторам некий «сюрприз».

Судя по сообщениям пользователей, опубликованным на Reddit, и обсуждению случившегося на форуме BitcoinTalk, некоторые пострадавшие уже обратились в правоохранительные органы, а также пользователи надеются обратиться в суд с коллективным иском.

Стоит отметить, что это далеко не первое ICO, завершившееся столь плачевным образом. К примеру, совсем недавно такой же фальшивкой оказался литовский стартап Prodeum, ICO которого стартовало 20 января 2018 года и должно было длиться до середины марта. Данный проект собрал несколько сотен долларов, вместо запланированных 6 000 000, и тоже исчез (впрочем, по данным ICOWatchlist, мошенники все же были более успешны и похитили около 500 000 долларов). В итоге, там, где еще недавно размещался сайт «перспективного блокчейн-проекта», осталась лишь пустая белая страница, с одним единственным словом: «penis».

Еще раньше, осенью 2017 года, в аналогичной ситуации оказались и инвесторы проекта Confido. Тогда пользователи инвестировали в стартап более 370 000 долларов, но проект в одночасье пропал из сети, вместе с официальным сайтом и всеми аккаунтами в социальных сетях.