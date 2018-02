Одна из самых неприятных разновидностей скрытого майнинга – браузерный майнинг, когда устройства простых посетителей сайтов используются для добычи криптовалюты (преимущественно без ведома самих пользователей).

Массовое использование криптоджекинга (cryptojacking) началось еще осенью 2017 года. Тогда больше всего внимания к этой проблеме привлек торрент-трекер The Pirate Bay, который сначала провел испытания и временно встроил криптовалютный майнер в некоторые страницы сайта, а после вернул эту практику в строй уже на постоянной основе. Тогда операторы трекера объяснили, что майнинг может стать новым средством монетизации и поможет ресурсу в будущем полностью избавиться от традиционной рекламы.

К сожалению, на данный момент основная проблема заключается в том, что владельцы сайтов далеко не всегда встраивают майнинговые скрипты в код своих ресурсов добровольно. Сайты все чаще подвергаются взлому с целью интеграции майнеров в их код. К тому же, даже если майнер не был установлен насильно, владельцы ресурсов крайне редко берут на себя труд предупредить о происходящем посетителей, то есть пользователям не предоставляют выбора и возможности отключения майнеров.

Ранее скрытые майнеры уже обнаруживали на YouTube, в тысячах интернет-магазинов и в приложениях для Android. Добывающие криптовалюту скрипты скрываются во вредоносной рекламе, прячутся от блокировкщиков при помощи диспетчера тегов Google, используют виджеты популярного сервиса LiveHelpNow, интегрированные в код множества сайтов, а популярные CMS и вовсе захлестнула волна атак, целью которых является именно установка майнинговых скриптов.

7 февраля 2018 года исследователи 360 Netlab опубликовали интересную статистику. Аналитики подсчитали, на каких сайтах вероятность натолкнуться на скрытого майнера будет наибольшей.

Эксперты использовали инструмент DNSMon, который помогает отслеживать связи между доменными именами. Как оказалось, криптоджекингом в настоящее время занимается 241 сайт из 100 000 самых популярных в интернете ресурсов, по данным Alexa. Специалисты опубликовали часть этого списка в официальном Twitter.

240 out of Alexa top 10w websites have web mining code embedded on their homepage on Feb/02. see photo for a snip, 😉 pic.twitter.com/WD2U5wFW75

— 360 Netlab (@360Netlab) February 7, 2018