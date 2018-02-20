Осенью 2017 года компания Epic Games, разработчик и издатель Fortnite, добавила к игре новый, бесплатный режим — Battle Royale, то есть классическую «королевскую битву». Время для этого обновления было выбрано очень верно, так как на волне огромной популярности PlayerUnknown’s Battlegrounds игроки горячо интересовались любыми проектами такого жанра.

Но большая популярность игры привлекла к проекту не меньшее количество читеров. В какой-то момент игроки стали жаловаться, что играть из-за читеров стало практически невозможно. В ответ на это компания принялась блокировать недобросовестных игроков десятками тысяч, а также начала юридически преследовать разработчиков и распространителей программ для игрового жульничества. К примеру, в октябре 2017 года представители Epic Games подали в суд сразу на двух распространителей читерского ПО.

Так как компания продолжила практиковать данный подход и далее, вскоре у Epic Games вышла досадная «осечка». Дело в том, что очередной автор читерской программы для Fortnite, на которого компания подала в суд, оказался 14-летним подростком. Мать этого «юного дарования» написала гневное письмо, немедленно разлетевшееся по сети, в котором обвинила разработчиков в том, что те нарушили закон, сделав личные данные несовершеннолетнего достоянием общественности (полное имя и фамилия, а также место жительства подростка действительно попали в СМИ), и судятся с ним, как с взрослым.

После этого случая, который, похоже, был урегулирован в частном порядке, представители Epic Games стали осторожнее. Журналисты издания Torrent Freak сообщают, что теперь Epic Games нанимает частные детективные агентства для предотвращения подобных проблем. В частности, известно как минимум о двух случаях, когда «обнаружение целей» и сбор информации о подозреваемых были отданы на аутсорс профессионалам.

Так, компании Klatt Investigations и S&H Investigative Services помогали представителям Epic Games собрать данные о подозреваемых, и, как оказалось, совсем не зря. В одном из исков, поданных в суд при содействии Klatt Investigations, в качестве ответчика фигурирует некий несовершеннолетний B.B. и его мать, так как судиться с подростком напрямую компания не может.

Фактически в настоящее время представители Epic Games по умолчанию предполагают, что очередной нарушитель может оказаться несовершеннолетним, и подключают детективные агентства для сбора информации, дополнительных сведений и улик. Как показывает практика, этот подход оправдывает себя, и сама Epic Games таким образом освобождает себя от возможных юридических проблем.