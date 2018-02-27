Специалисты компании Qihoo 360 Netlab обнаружили рекламную сеть, с декабря 2017 года скрывавшую майнинговые скрипты Coinhive в своих объявлениях, которые затем отображались на самых разных сайтах.

В своем отчете специалисты не разглашают настоящее название рекламной сети и используют кодовое имя DGA.popad. Аббревиатура DGA в этом названии означает Domain Generation Algorithm. DGA – это алгоритм, который генерирует случайные доменные имена, к которым затем будет обращаться вредонос. По сути, лишь сам автор малвари, сконфигурировавший DGA, знает, как именно это работает, и может прогнозировать, какой домен станет следующим. Таким образом, DGA позволяет преступникам регулярно менять домен управляющего сервера и эффективно «путать следы».

Чаще всего DGA используют банковские трояны, однако разработчики DGA.popad тоже нашли этой технологии интересное применение. Рекламная сеть использовала алгоритм по назначению, то есть для регистрации новых доменов, с помощью которых «обходила» блокировщики рекламы, в настоящее время установленные у огромного количества пользователей.

Вредоносная схема DGA.popad работала следующим образом. Если пользователь не имел блокировщика рекламы, ему показывали рекламные объявления непосредственно с основных доменов рекламной сети, в которые был встроен майнинговый скрипт Coinhive для добычи криптовалюты Monero.

Если же ПО пользователя блокировало основные домены DGA.popad, рекламные объявления загружались с других доменов, созданных с использованием DGA. В конечном итоге пользователи блокировщиков рекламы тоже видели объявления с встроенным майнером Coinhive. Дело в том, что рекламная сеть автоматически регистрировала и вводила в строй все новые и новые домены, и делала это куда быстрее, чем их успевали блокировать и заносить в черные списки.

Стоит отметить, что изучая сайты DGA.popad, эксперты обнаружили, что даже favicon.ico скрывает в себе майнинговый скрипт!

По информации исследователей, сгенерированные при помощи DGA домены привлекали такое количество трафика, что один из них попал в топ-2000 в рейтинге Alexa, а также сайты набирали высокий рейтинг в Censys.

Большинство объявлений со встроенными майнерами размещались на сайтах для взрослых, а также на страницах, предлагающих скачать различный бесплатный контент. Удивляться этому обстоятельству не приходится, так как недавно специалисты подсчитали, что браузерные майнеры чаще всего можно встретить именно на порносайтах, стриминговых сервисах и «пиратских» ресурсах.