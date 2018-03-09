Все давно свыклись с тем, что командная строка не менялась с семидесятых-восьмидесятых годов, и понимают, что лучше уже вряд ли станет. Однако попытки изменить ситуацию всё же нет-нет, да предпринимаются. Разработчик шелла под названием fish решил вытянуть UX командной строки хотя бы еще на десять лет в будущее. Слоган на главной странице проекта иронично гласит: «Наконец-то шелл, достойный девяностых годов!».

Среди основных достоинств fish перечисляются: цвета VGA, автодополнение, удобные настройки «из коробки», вменяемая система скриптования, подсказки для параметров команд и настройка из браузера.

При работе самое заметное отличие от bash — это, конечно, автодополнение: дополняются как пути, так и названия команд и даже параметры к ним. Например, если написать ls - и нажать Tab, то fish покажет полный список параметров с пояснениями, вытянутыми из страницы man.

При этом fish непрерывно ищет по истории и предлагает уже вводившиеся команды в качестве подсказок, а также на лету проверяет синтаксис.

Возможно, ты успел немного удивиться, когда прочитал про настройки через браузер. Это решение действительно выглядит немного необычным для мира Unix, но, тем не менее, если ты напишешь fish_config , то на порту 8000 поднимется веб-сервер с настройками и откроется окно браузера.

В общем, даже если ты уже настроил себе zsh со всеми удобствами, все равно есть смысл посмотреть на fish поближе. Не забудь заглянуть в документацию, а если пойдешь дальше и начнешь писать скрипты на fish, то посмотри еще вот этот cookbook.