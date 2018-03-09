Если попытаться записать всё, что нужно добавить, подключить и проконтролировать перед тем, как открывать сайт, то выйдет внушительный список. Именно его составлением и занялся куратор документа под названием Front-End Checklist и опубликовал свою подборку на Github во имя всеобщего блага.

Список поделен на разделы: всё, что идет в тег Head (теги meta, фавайкон и т.п.), лучшие практики HTML, настройка шрифтов, CSS, оптимизация картинок, JavaScript, безопасность, тестирование производительности, доступность и SEO.

Большинство пунктов снабжено ссылками на полезные ресурсы и ярлычком по степени приоритета (low, medium, high), чтобы было понятно, за что браться в первую очередь. Список переведен на многие языки, включая русский (спасибо Михаилу Истомину!).

И заодно порекомендую другую ссылку на тему веб-дизайна. 30 Seconds of CSS — это сайт с подборкой полезных трюков, которые можно сделать при помощи CSS. Каждый — с работающим примером и необходимыми подробностями.