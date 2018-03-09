Если ты успел провести достаточно времени за синим экраном, на котором заглавными буквами возводились зиккураты из циклов FOR..NEXT, значит, тебе будет приятно (или как минимум забавно) услышать о том, что легендарный QuickBASIC жив по сей день.

Последняя, седьмая версия настоящего QuickBASIC вышла в 1990 году. Через год Microsoft помашет ему ручкой и зарелизит куда менее дружелюбный Visual Basic, который со временем превратится в VB.Net, ушедший от своих корней совсем уж далеко. QBasic — урезанная версия QuickBASIC без компилятора — прилагалась к MS-DOS еще какое-то время, но где теперь тот MS-DOS?

В 2007 году брошенный «Микрософтом» флаг подобрали энтузиасты и создали QB64. В этом проекте реализовано всё, о чем мы не могли и помыслить в девяностые годы. Поддержка любых разрешений экрана, библиотеки для работы с картинками в PNG и музыкой в MP3, векторные шрифты со сглаживанием, трехмерная графика, поддержка сети… И, что немаловажно, возможность растянуть окно с редактором при работе в графическом режиме.

При этом QB64 не утерял обратной совместимости со своим предком и спокойно компилирует старые программы: тех же «Горилл», змейку и любой старый код, который ты успел спасти с трехдюймовых дискет. Я не забыл сказать, что помимо Windows, QB64 работает в Linux и macOS? Нужен только небольшой фикс для инсталлятора.

И если старина QuickBASIC производил программы, которые еле работали на тогдашних «трешках» и «четверках», то QB64 благодаря clang генерирует вполне шустрый код. В 2013 году кто-то даже хотел сделать полноценную игру на QB64 и опубликовать ее в «Стиме», но по прошествии пяти лет работы так и не завершены.

Похоже, Бейсик неплохо эволюционировал, но сделать на нем что-то приличное по-прежнему непросто.