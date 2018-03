История противостояния компании Telegram Messenger LLP с российскими надзорными органами началась еще в прошлом году. Напомню, что Telegram был зарегистрирован в реестре организаторов распространения информации летом 2017 года (после продолжительного скандала), но тогда Павел Дуров подчеркивал, что компания тем самым не берет на себя никаких дополнительных обязательств и не собирается предоставлять кому-либо доступ к переписке пользователей.

В итоге, 16 октября 2017 года, мировой судья Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала мессенджер Telegram на 800 000 рублей за совершение административного правонарушения: отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 800 000 рублей – это минимальное наказание, предусмотренное в статье 13.31 (часть 2.1) КоАП РФ (Неисполнение организатором распространения информации в сети «Интернет» обязанности предоставлять в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений).

После этого Telegram Messenger LLP заручилась поддержкой юристов международной правозащитной группы «Агора», и компания обратилась в суд с требованием признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 («Об утверждении Порядка представления организаторами распространения информации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в Федеральную службу безопасности Российской Федерации информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Компания попыталась доказать, что данный приказ противоречит закону об информации, закону о ФСБ, а также принят неуполномоченным органом с превышением полномочий.

Заседание Верховного суда и рассмотрение этого дела состоялось вчера, 20 марта 2018 года. Суд, вполне предсказуемо, поддержал ФСБ. Подробности о том, как проходило, слушание можно найти в этом материале Роскомсвободы. Отметим, что на слушании представители ФСБ заявили, что тайна переписки на мессенджеры не распространяется:

Также выяснилось, что Минюст и Генпрокуратура не имеют никаких вопросов и претензий к ФСБ. Передача информации для декодирования, по мнению представителя Минюста, не нарушает права пользователей на тайну переписки, так как применение этого инструмента должно осуществляться в соответствии с законодательством РФ. То есть передача ключей шифрования, по мнению властей, не тождественна дешифровке данных.

Представители правозащитной группы «Агора» сообщили, что обязательно подадут апелляцию.

Как только о решении Верховного суда стало известно, Роскомнадзор поспешил выдвинуть Telegram новый ультиматум. Надзорный орган вновь потребовал от разработчиков мессенджера выполнить «обязанности организатора распространения информации» и передать ФСБ «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений» (то есть ключи шифрования).

Фактически, это первый этап блокировки мессенджера. Согласно закону, на выполнение этих требований у Telegram Messenger LLP есть 15 дней, после чего представители Роскомнадзора могут обратиться в суд с требованием заблокировать Telegram. Однако в силу того, что представители мессенджера твердо намерены подавать апелляции, процедура блокировки обещает затянуться.

Павел Дуров ответил на происходящее публично, в своем Twitter. Он заявил, что угрозы заблокировать мессенджер ни к чему не приведут, а Telegram будет и дальше отставить свободу и конфиденциальность пользователей.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy.

— Pavel Durov (@durov) March 20, 2018