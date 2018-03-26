На прошлой неделе представители компании Telegram Messenger LLP, стоящей за популярным мессенджером Telegram, проиграли в суде представителям российских властей. Сразу после этого Роскомнадзор вновь потребовал от разработчиков Telegram, чтобы те передали ключи шифрования представителям ФСБ, тем самым выполнив обязанности, которые российское законодательство возлагает на организаторов распространения информации. В противном случае мессенджеру грозит блокировка на территории РФ.

Журналисты РБК побеседовали с представителем команды другого популярного в России мессенджера — с операционным директором компании Viber Media S.a.r.I. Майклом Шмиловым (Michael Shmilov). Он объяснил, что Viber тоже не сумеет выполнить требования российских властей, когда и если ФСБ запросит у разработчиков Viber ключи шифрования, так как «нельзя дать то, чего нет».

«Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется, — говорит Шмилов. — Все, что мы можем дать — логи разговора: когда и с кем общался пользователь. Мы обязаны это делать по законам, которые действуют во многих странах мира. Кроме этого мы ничего предоставить не можем».

Дело в том, что с 2016 года все функции Viber по умолчанию защищает end-to-end шифрование, распространяющиеся на звонки, групповые чаты, личную переписку. То есть ключи шифрования, интересующие власти, хранятся на устройствах самих пользователей, и разработчики попросту не имеют к ним доступа. Аналогичным образом действуют, к примеру, Facebook и WhatsApp.

По мнению Шмилова, пристальный интерес ФСБ к Telegram объясняется тем, что end-to-end

шифрование здесь применяется только к секретным чатами, на которые приходится лишь около 10% переписки. То есть остальные сообщения и звонки теоретически возможно дешифровать.

Интересно, что в России Viber до сих пор не зарегистрирован как организатор распространения информации, однако Роскомнадзор и ФСБ, похоже, пока не имеют претензий к мессенджеру. К сожалению, на связанные с этим обстоятельством вопросы представители Viber Media S.a.r.I. отвечать не стали.

Глава организации Роскомсвобода Артем Козлюк так же пообщался с журналистами РБК и высказал следующую точку зрения на происходящее: