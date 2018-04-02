Крупнейшая на территории СНГ конференция для разработчиков и издателей игр, DevGAMM, в пятый раз пройдет в Москве 17-18 мая 2018 года. На этот раз более 2000 профессионалов из 30 стран соберутся в гостинице «Рэдиссон Славянская». Вниманию участников будут предложены более 60 докладов и свыше 100 игр.

Одним из первых ключевых докладчиков DevGAMM станет Джефф Побст, CEO Hidden Path Entertainment. Также своим опытом поделятся представители Google Play, Pixonic, 1C Games, Unity, Twitch и других компаний.

На конференции DevGAMM Moscow 2018, в рамках Speed Game Dating, разработчики игр смогут посетить трехминутные встречи с двадцатью издателями и приобрести необходимые контакты. Зарегистрироваться нужно до 1 мая. Насладиться безумным шоу и представить свою игру на рассмотрение экспертов игровой индустрии можно будет на Game Lynch. Прием заявок закончится 25 апреля.

Также в рамках конференции пройдет выставка игр DevGAMM Showcase, где разработчики смогут показать свою игру посетителям, провести плейтест, получить фидбек от профессионалов, привлечь к игре потенциальных издателей и даже найти первых своих фанатов. Зарегистрироваться можно до 15 апреля. Более того, есть есть время воспользоваться шансом и подать заявку на престижный конкурс игр DevGAMM Awards. Дедлайн – 15 апреля.

Каждому, кто стремится попасть в игровую индустрию, также рекомендуется посетить Стену Вакансий, где представители ведущих компаний размещают свои объявления с предложениями работы. А приняв участие в DevGAMM Квесте, каждый имеет шанс выиграть ценные призы от спонсоров.

Эффективный нетворкинг на конференции обеспечат новая автоматическая система назначения встреч Meetpoint, а также вечеринки в разных форматах, где гостям представится возможность пообщаться в непринужденной обстановке.

Для участия в конференции необходимо приобрести билет. Полная программа мероприятия будет постепенно публиковаться на сайте DevGAMM Moscow 2018.