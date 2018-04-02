В своем Telegram-канале представитель международной правозащитной группы «Агора», Павел Чиков, сообщил, что от лица разработчиков Telegram в Роскомнадзор было направлено официальное письмо, поясняющее, почему мессенджер не может предоставить ключи шифрования в чье-либо распоряжение (включая российские силовые структуры).

«Власти грозятся заблокировать Telegram уже на этой неделе. 20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра. Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы», — пишет Чиков.

Копию направленного в Роскомнадзор письма можно увидеть ниже. В нем юристы Telegram Messenger LLP объясняют, что Telegram обладает распределенной инфраструктурой, подсистемы мессенджера управляются различными юридическими лицами и рассредоточены по разным странам мира. Также юристы напоминают, что «секретные чаты» Telegram не сохраняются на серверах компании, а обычные чаты, названные в послании «облачными», шифруются и хранятся распределено.

Авторы письма подчеркивают, что само создание секретных чатов начинается с генерации авторизационного ключа с использованием асимметричного шифрования и алгоритма Диффи-Хеллмана, при котором из двух созданных частей ключа одна никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи. Ключи шифрования при этом регулярно обновляются, неактуальные ключи – уничтожаются автоматически. То есть администрация сервиса попросту не имеет доступа к информации, дающей возможность декодировать принимаемые, передаваемые, доставляемые или обрабатываемое с его помощью электронные сообщения. А значит, разработчики Telegram не имеют технической возможности выполнить требования Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Однако, по данным «Интерфакс», в пресс-службе Роскомнадзора заявляют, что не получали от представителей Telegram никаких писем и официальных ответов:

«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram», — сообщили в Роскомнадзоре и подчеркнули, что не получили писем ни от владельцев, ни от администраторов мессенджера, ни от представителей компании.

Напомню, что 20 марта 2018 года представители Telegram проиграли властям в суде. Тогда Telegram Messenger LLP заручилась поддержкой юристов международной правозащитной группы «Агора», и обратилась в суд с требованием признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 («Об утверждении Порядка представления организаторами распространения информации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в Федеральную службу безопасности Российской Федерации информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Фактически компания попыталась доказать, что данный приказ противоречит закону об информации, закону о ФСБ, а также принят неуполномоченным органом с превышением полномочий.

Решение суда, принятое не в пользу Telegram Messenger LLP, по сути, стало первым этапом на пути к блокировке мессенджера. Согласно закону, на выполнение требований властей Telegram Messenger LLP давалось 15 дней, после чего представители Роскомнадзора могут обратиться в суд с требованием заблокировать Telegram. Пятнадцатидневный срок, как уже было сказано выше, истекает 4 апреля 2018 года, то есть послезавтра.