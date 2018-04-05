Компания Facebook по-прежнему испытывает множество проблем из-за разразившегося в конце марта 2018 года скандала, связанного с компанией Cambridge Analytica.

Тогда широкой общественности стало известно, что британская компания Cambridge Analytica сумела заполучить информацию о 50 млн пользователях Facebook (без ведома последних). Так как основным вектором работы Cambridge Analytica являются алгоритмы анализа политических предпочтений избирателей, данные пользователей социальной сети были использованы во время десятков избирательных кампаний в различных странах мира.

В итоге Facebook обвинили в наплевательском отношении к данным своих пользователей, халатности и замалчивании случившегося, а Cambridge Analytica подозревают едва ли не в связях со спецслужбами и влиянии на результаты выборов (в том числе американских). Весь мир в одночасье заговорил о том, какая огромная ответственность лежит на компаниях, с которым пользователи сами с радостью делятся своими личными данными. И какую невероятную ценность весь это материал представляет для маркетологов, политологов и многих других заинтересованных лиц.

За последние недели представители Facebook уже не раз публично извинялись за случившееся, но имидж компании сильно пострадал, о чем явно говорят подорванное доверие пользователей, потерявшие в цене акции и многочисленные судебные иски. Также стоит сказать, что представители Mozilla отозвали из социальной сети всю свою рекламу и даже создали специальный аддон Facebook Container, призванный изолировать от Facebook всю сетевую активность пользователя.

В настоящее время социальная сеть делает все возможное, чтобы пользователи поверили: компания стремится измениться к лучшему и учится на своих ошибках. К примеру, на прошлой неделе Facebook объявила, что расширяет bug bounty программу, призвав исследователей обнаруживать приложения, которые могут злоупотреблять данными, полученными от Facebook, то есть информацией пользователей. Также разработчики Facebook пообещали существенно «завернуть гайки» и для самих сторонних приложений, использующих API социальной сети. В частности, если пользователь не притрагивается к приложению более трех месяцев, оно лишится доступа к данным.

Вчера, 4 апреля 2018 года, технический директор Facebook Майк Шрепфер (Mike Schroepfer) опубликовал пост, в котором сделал ряд весьма интересных заявлений. Facebook действительно запретит сторонним приложениям очень многое. Например, они более не смогут получать информацию из Facebook Events и закрытых и секретных групп. Теперь для этого потребуются разрешения не только администраторов и пользователей, но и самой Facebook. Как эти разрешения будут выдаваться, Шрепфер не уточняет.

Кроме того, приложения будут вынуждены деликатнее относиться к личным данным людей, в частности, вообще не получат доступа к информации о вероисповедании и политических взглядах, а для доступа к фото, видео, лайкам, чекинам и так далее опять же понадобится разрешение.

Также руководство Facebook приняло решение запретить поиск людей по номерам телефонов и email-адресам, так как этой функциональностью злоупотребляли злоумышленники и мошенники.

Не забыли и о «побочном скандале», тоже спровоцированном Cambridge Analytica. Так, недавно стало известно, что приложения Facebook Messenger и Facebook Lite для Android хранили метаданные пользователей многие годы, причем сами пользователи даже не подозревали об этом. Отныне все логи старше года будут автоматически удаляться.

В конце своего послания Шрепфер также признал, что изначальные расчеты оказались неверны. В распоряжении Cambridge Analytica находились данные не 50 млн человек, а 87 млн. Общаясь с журналистами The New York Times, глава Facebook Марк Цукерберг подтвердил информацию о 87 млн пострадавших и еще раз принес извинения: