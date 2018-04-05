Разработчики компании Microsoft выпустили экстренный патч для серьезной проблемы, обнаруженной в составе Malware Protection Engine. Баг получил идентификатор CVE-2018-0986 и представляет собой RCE-уязвимость в составе Microsoft Malware Protection Engine (1.1.14700.5).

Напомню, что это решение Malware Protection Engine лежит «в сердце» таких защитных решений, как Windows Defender, Security Essentials, Exchange Server, Forefront Endpoint Protection, Intune Endpoint Protection.

Уязвимость обнаружил специалист Google Project Zero Томас Даллиен (Thomas Dullien) и сообщил, что баг критический и может предоставить злоумышленнику полный контроль над уязвимой системой. В бюллетене безопасности представители Microsoft объясняют, что проблема позволяет выполнить произвольный код (причем с привилегиями SYSTEM), и для этого понадобится, чтобы уязвимая версия Malware Protection Engine просканировала специально созданный вредоносный файл.

Даллиен, в свою очередь, приводит больше подробностей и рассказывает об эксплуатации уязвимости на примере архива .rar. Отмечается, что использование бага, это весьма простая задача. Фактически, атакующий может разместить вредоносный файл на сайте, который посещает жертва, передать файл цели по почте или через мессенджер, воспользовавшись социальной инженерией.

Основная опасность заключается в том, что защитные решения (то есть уязвимый Malware Protection Engine) просканируют файл автоматически, что спровоцирует эксплуатацию уязвимости. Хуже того, в Windows 10 по умолчанию включен Windows Defender, и фактически уязвимы все пользователи, полагающиеся на его защиту.

Единственная хорошая новость состоит в том, что Malware Protection Engine получает обновления отдельно от ОС и даже без участия пользователя. Таким образом, разработчики Microsoft полагают, что в течение 48 часов поле выхода патча тот будет установлен на все уязвимые системы, не считая тех, где обновление Malware Protection Engine по каким-то причинам было отключено вручную.

Стоит отметить, что это далеко не первая проблема, обнаруженная экспертами Google Project Zero в составе Malware Protection Engine за последнее время (1,2). Также в 2017 году баги в защитных рещениях Microsoft находили даже представители британских спецслужб.