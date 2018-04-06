Не все из проектов, о которых я пишу в рубрике WWW, имеют практическую ценность, но штуковине под названием Texttop, кажется, удалось побить все мыслимые рекорды бесполезности. Единственное достоинство графического десктопа, который передается через текстовый терминал, — это завораживающая смелость всей затеи.

Испытать Texttop несложно — собирать из исходников ничего не придется. Программа распространяется в виде контейнера Docker, скачать и поднять который можно одной строчкой:

docker run --rm -it tombh/texttop sh`

Запускаем скрипт run.sh , и перед нами… кажется, Firefox с открытой поисковой строкой.

Автор утверждает, что смысл его проекта в том, чтобы пользоваться интернетом при экстремально плохом соединении (3 Кбит/с). На личном сервере он запускает Texttop, подключается по SSH и таким образом может даже посмотреть Gangnam style на YouTube (правда, без звука).

Меня же постигло полное фиаско: в стандартном маковском терминале у Texttop не заработала мышь, приближать и удалять сочетанием из кнопки Ctrl и скролла не удалось, потому что в macOS оно уже занято системным зумом, да и остальные хоткеи, кажется, не срабатывают.

Из терминалов, где Texttop будет работать настолько хорошо, насколько это возможно, автор называет Tilda и Terminal из Ubuntu. Наверное, я мог бы поставить Ubuntu в виртуалку и запустить все это хозяйство там, но что-то меня остановило. Возможно, смутное понимание того, что это в целом какой-то неправильный способ использовать компьютер.