Испытать Texttop несложно — собирать из исходников ничего не придется. Программа распространяется в виде контейнера Docker, скачать и поднять который можно одной строчкой:
docker run --rm -it tombh/texttop sh`
Запускаем скрипт
run.sh, и перед нами… кажется, Firefox с открытой поисковой строкой.
Автор утверждает, что смысл его проекта в том, чтобы пользоваться интернетом при экстремально плохом соединении (3 Кбит/с). На личном сервере он запускает Texttop, подключается по SSH и таким образом может даже посмотреть Gangnam style на YouTube (правда, без звука).
Меня же постигло полное фиаско: в стандартном маковском терминале у Texttop не заработала мышь, приближать и удалять сочетанием из кнопки Ctrl и скролла не удалось, потому что в macOS оно уже занято системным зумом, да и остальные хоткеи, кажется, не срабатывают.
Из терминалов, где Texttop будет работать настолько хорошо, насколько это возможно, автор называет Tilda и Terminal из Ubuntu. Наверное, я мог бы поставить Ubuntu в виртуалку и запустить все это хозяйство там, но что-то меня остановило. Возможно, смутное понимание того, что это в целом какой-то неправильный способ использовать компьютер.
Antek
06.04.2018 at 17:49
Запустил с помощью Mate Terminal. Управление, конечно, неудобное, но всё действительно работает.