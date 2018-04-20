Вчера, 19 апреля 2018 года, реестр запрещенных сайтов пополнился сразу несколькими новыми подсетями. Суммарное количество блокируемых IP-адресов, согласно неофициальной копии выгрузки реестра, в настоящее время равняется 18,8 млн.

В частности, представители Роскомнадзора заблокировали подсеть 51.136.0.0/15, насчитывающую более 130 000 адресов. Часть этих адресов принадлежат облачной платформе Microsoft Azure. Также вечером 19 апреля в «бан» отправилась подсеть 178.63.0.0/16, насчитывающая 65 000 IP-адресов и принадлежащая известному немецкому хостеру Hetzner.

Напомню, что ранее на этой неделе ведомство включило в реестр запрещенных сайтов более 16 млн IP-адресов, принадлежащих «облакам» Amazon и Google, а затем список блокировок также пополнился адресами хостинг-провайдера Digital Ocean.

Как мы уже писали ранее, в СМИ и социальных сетях то и дело появляются сообщения о сбоях в работе различных онлайновых сервисов и сайтов, что вовсе не удивительно, учитывая массовые блокировки популярных облачных решений. В частности, пользователи жаловались на недоступность Twitch, Evernote, YouTube, веб-версии Skype, поисковика DuckDuckGo, Spotify, PSN, Uplay, на проблемы в работе Slack, Neflix, NuGet, множества онлайновых игр, сервисов видеонаблюдения, управления «умными» гаджетами, и так далее. С проблемами пришлось столкнуться и владельцам множества сайтов.

Представители Роскомнадзора продолжают выпускать опровержения, уверяя, что регулятор не ограничивает доступ к этим ресурсам. Кроме того, глава Роскомнадзора Александр Жаров ранее заявлял, что «никаких социально значимых ресурсов на этих [заблокированных] IP-адресах не содержится», а с представителями Google и Amazon «ведется диалог». Впрочем, это было еще два дня тому назад, а никакой официальной реакции со стороны Amazon и Google до сих пор не поступало.

«Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, сообщает, что по состоянию на утро 20 апреля 2018 года, ведомство также ограничило доступ к 18 VPN и прокси-сервисам, которые предоставляли возможность доступа к Telegram. О каких именно сервисах идет речь, представители регулятора не уточнили.

При этом мессенджер Telegram, из-за которого Роскомнадзор и прибегает к массовым блокировкам, по-прежнему доступен для большинства российских пользователей без применения VPN и прокси. Более того, СМИ сообщают, что интерес к мессенджеру и его популярность в РФ только растут.

К примеру, о росте интереса к Telegram пишет РБК, ссылаясь на аналитическую компанию SimilarWeb. Так, по данным специалистов, 16 апреля 2018 года сайт telegram.org принял 1,2 млн посетителей из России, что на 27% выше, чем 9 апреля (аудитория сервиса может меняться в зависимости от дня недели, поэтому сравнение производили от понедельника к понедельнику). Количество загрузок Telegram для Android в РФ и вовсе выросло за неделю более чем в два раза, до 102 000 скачиваний.

Похожие выводы обнародовали и операторы TGStat, которые следят за статистикой десятков тысяч русскоязычных каналов.