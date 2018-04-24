Журналисты издания «Коммерсант» обратили внимание, что на федеральном портале Regulation.gov.ru появилась новая версия проекта приказа Роскомнадзора «Порядок идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам». В новой вариации документа новое у регулятора появились новые основание для внесения сайтов в реестр запрещенных сайтов: «судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что эти изменения призваны легализовать действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram, а именно массовые блокировки. Эксперты поясняют, что, по сути, все, что предпринимала надзорная служба на протяжении прошлой недели, внося в реестр миллионы IP-адресов, связанных с Telegram, было неоднозначно с правовой точки зрения.

«Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия», — говорит директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

«Безотносительно текущей ситуации с массовыми блокировками — то, что надзорный орган неожиданно обнаруживает, что в его собственном регламенте не предусмотрены варианты, связанные с ограничением доступа к сайтам по делам об административных нарушениях, показывает, в какой бардак превратился весь блок законодательства, посвященный ограничению доступа»,— добавляет глава аналитического отдела Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Напомним, что с 16 апреля 2018 года Роскомнадзор пытается ограничить доступ к Telegram на территории РФ. В настоящее время заблокировано порядка 18 млн IP-адресов, в том числе, принадлежащие компаниям Google, Amazon, Microsoft, Digital Ocean, Hetzner, OVH и так далее.

От «веерных блокировок» и добавления в реестр запрещенных сайтов целых подсетей страдают ресурсы и сервисы, никак не связанные с Telegram, хотя, как мы неоднократно писали, представители Роскомнадзора это опровергают и заявляют, что в черных списках не содержится «никаких социально значимых ресурсов», а все ошибочные блокировки можно обжаловать, воспользовавшись горячей линией.

Вчера, 23 апреля 2018 года, согласно статистике Telegram-канала RKNSHOWTIME, представители регулятора перешли от «ударов по площадям» к более избирательным и точечным блокировкам. Так как еще в выходные Роскомнадзор начал блокировать Google (в силу того, что компания «не удовлетворила требования Роскомнадзора и в нарушение вердикта суда продолжает позволять компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership использовать свои IP-адреса для осуществления деятельности на территории России»), многие полагают, что Роскомнадзор пытается блокировать доставку push-уведомлений, при помощи которых мессенджер сообщает мобильным версиям своих приложений информацию о новых настройках и серверах.

Однако теперь пользователи массово сообщают о недоступности как самого поисковика и YouTube, так и многих сервисов компании, включая даже каталог приложений Google Play. Интересно, что ведомство опровергает эту информацию, заявляя, что не ограничивает доступ к Gmail, YouTube, веб-версиям Google Play, Google Drive и reCAPTCHA (1, 2, 3).