13 апреля 2018 года в Таганском суде города Москвы состоялось слушание дела о блокировке Telegram. Суд заключил, что необходимо установить ограничение доступа к мессенджеру на территории России, причем судья подчеркнула, что решение подлежит немедленному исполнению. С понедельника, 16 апреля 2018 года, Роскомнадзор начал попытки блокировать работу мессенджера, и за развитием этого противостояния уже месяц пристально следит весь рунет, а мы посвятили происходящему отдельный материал.

Вчера, 14 мая 2018 года, сотрудники правозащитной организации «Агора», представляющие интересы мессенджера в суде, сообщили, что 11 мая 2018 года ими была подана апелляционная жалоба на блокировку. То есть юристы Telegram Messenger LLP обжаловали решение. Ниже можно увидеть сообщение главы «Агоры», Павла Чикова.

Сегодня, 15 мая 2018 года, руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила журналистам ТАСС, что решение Таганского районного суда Москвы о блокировке Telegram не вступило в законную силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.

«Есть жалоба, мы ждем устранения недостатков, решение не вступило в силу. Отметка, появившаяся на сайте автоматически с учетом сроков, будет снята», — пояснила Солопова.

Отметка о вступлении в силу решения о блокировке Telegram действительно была удалена с сайта Мосгорсуда. При этом представитель Мосгорсуда объяснила, что решение суда содержало требование о немедленном исполнении, поэтому мессенджер начали блокировать уже 16 апреля.

Роскомнадзором не получено от Telegram Messenger Limited Liability Partnership копий частной и апелляционной жалоб. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) May 15, 2018

Напомню, что ранее юристы мессенджера также обратились в Европейский суд по правам человека. 9 мая 2018 года была зарегистрирована жалоба Telegram на штраф в 800 000 рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

По словам правового аналитика «Агоры» Дамира Гайнутдинова, суд также был уведомлен о судебном решении, санкционировавшем блокировку Telegram, и предложил подать по этому поводу полную жалобу на отдельном формуляре. Гайнутдинов убежден, что это говорит о том, что ЕСПЧ в принципе готов рассматривать дело, так как именно на стадии регистрации отклоняется большая часть жалоб в Страсбург.