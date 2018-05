В минувшую среду сербская полиция сообщила, что совместно с ФБР осуществила арест подозреваемого, который, вероятно, является членом нашумевшей хакерской группы The Dark Overlord. О задержанном пока известно мало: в документах он фигурирует под инициалами S.S., ему 38 лет и он проживал в Белграде. В квартире подозреваемого был произведен обыск, и обнаруженную там технику конфисковали.

The Dark Overlord – группа известная не только в узких андеграундных кругах. Никто не знает наверняка, один это человек, или группа хакеров, однако TDO сделал себя имя еще в 2015 году, когда атаковал медицинские организации, похищал их данные, а затем шантажом вынуждал жертв заплатить, в противном случае угрожая обнародовать всю украденную информацию.

К примеру, в 2016 году TDO выставил на продажу крупную базу, содержащую данные о медицинской страховке 9 278 352 американцев. В том же году хакер, который охотно общается с представителями СМИ, поделился с журналистами своим видением и рассказал, что СМИ – это удобный инструмент, которым очень зря пренебрегают другие группы. Так, по его мнению, киберпреступники совершенно напрасно недооценивают СМИ, ведь публикации в прессе помогают сделать себе имя, чтобы потом выглядеть более угрожающе в глазах жертв.

В 2017 году TDO немного «сменили профиль» своей деятельности и похитили ряд еще не вышедших на экраны фильмов и телевизионных шоу, а после попытались шантажировать компании Netflix и Larson Studios. Так как компании отказались иметь дело со злоумышленниками и платить выкуп, на The Pirate Bay были опубликованы десять эпизодов нового на тот момент, пятого сезона сериала «Оранжевый — хит сезона» (Orange Is The New Black).

При этом TDO предупреждали, что следующими жертвами станут компании ABC, Fox, National Geographic IFC и по-прежнему Netflix, так как похищен был далеко не один сериал. Тогда хакеры заявили, что в их распоряжении находятся сотни гигабайт еще не вышедших на экраны и не подлежащих распространению копий различного контента с серверов голливудских студий. В июне 2017 года хакерская группа вернулась и сдержала обещание. На этот раз на торрент-трекере The Pirate Bay были обнародованы восемь эпизодов еще не выходившего в эфир телешоу Steve Harvey’s Funderdome, принадлежащего компании ABC. Хакеры сообщили, что они обращались к представителям ABC «с очень привлекательным бизнес-предложением», но компания отказалась общаться со злоумышленниками, и те решили, что пора «преподнести подарок добрым людям из интернета».

Также на счету The Dark Overlord числятся следующие взломы (список далеко не полон):

Теперь правоохранители пишут, что арестованный гражданин Сербии обвиняется в получении несанкционированного доступа к защищенным компьютерам и сетям, хищении личных данных американских граждан, хищении интеллектуальной собственности, конфиденциальной медицинской информации, включая данных о страховках, а также в шантаже и вымогательстве. Сообщается, что от действий TDO пострадали как минимум 50 человек, а вымогательство принесло злоумышленникам не менее 275 000 долларов (выкупы группировка обычно принимала в биткоинах).

Судя по всему, The Dark Overlord все же не был хакером-одиночкой, так как сербская полиция и ФБР продолжают масштабное расследование и выражают надежду на обнаружение и других членов хакерской группы.