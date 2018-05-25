Ты наверняка видел не один скринкаст, где автор что-то долго и печально набирает в терминале. Не исключено, что тебе при этом отдельно досаждало низкое качество видео — буквы иногда еле разберешь. Но что, если в таких случаях записывать не видео, а непосредственно ввод-вывод терминала? И занимать будет меньше, и выглядеть лучше!

Именно это и делает утилита asciicasts, которая работает в Linux и Unix семейства BSD, в том числе macOS. Для ее установки можешь выбрать удобный тебе репозиторий, скачать контейнер Docker или собрать из исходных кодов (все соответствующие команды ты найдешь по ссылке). Я поставил через маковский менеджер пакетов brew.

Обращаться с утилитой предельно просто: пишешь asciinema rec , и она начинает записывать все, что происходит в консоли. Для остановки записи достаточно нажать Ctrl-d. Программа спросит, сохранить файл локально или загрузить на asciinema.org. Воспроизвести запись можно командой asciinema play . Указывать можно как локальный файл, так и ссылку на сайт.

На asciinema.org в разделе Explore уже полно скринкастов со всяким баловством: демки, консольные игры типа NetHack и прочее. Но не исключено, что у «аскикастов» есть и более серьезные применения: например, если по какой-то причине понадобится запустить у себя в терминале аутентично выглядящую имитацию бурной деятельности.