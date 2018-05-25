В теории сделать скриншот кода, чтобы кому-то показать, — задача несложная. В реальности разговор после этого нередко сворачивает на то, как у тебя настроен редактор и какой шрифт лучше для программирования. Поэтому вовсе не помешает способ делать идеально ровные картинки, которые не будут выдавать о тебе ничего лишнего.

Простенький сервис под названием Carbon делает именно это: дает тебе окошко, куда можно вставить код, выбрать вид подсветки и сохранить картинку себе на диск (или сразу отправить в Twitter). Заодно настраивается множество других вещей: шрифт, любые параметры окна и так далее.

В будущем авторы проекта планируют увеличить число поддерживаемых языков, сделать версию для мобильных устройств и реализовать еще большее количество настроек. Исходные коды Carbon доступны на GitHub, так что при желании ты можешь даже попробовать встроить его в свой сайт.