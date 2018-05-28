Специалисты Колумбийского университета разработали методику FontCode (PDF), которая позволяет размещать скрытые сообщения внутри глифов шрифта. Созданная специалистами техника основывается на том, что для компьютеров глифы являются лишь математическими уравнениями, которые используются для прорисовки линий и кривых на экране.

FontCode позволяет немного «подправить» эти уравнения, что приводит появлению незначительных изменений в одном или более символах шрифта, которые практически незаметны для человеческого глаза. В то же время сторонний наблюдатель может обнаружить эти перемены и расшифровать их, получив отдельные буквы, при помощи специального алгоритма, разработанного исследователями.

Специалисты рассказывают, что благодаря своей незаметности FontCode может использоваться для внедрения скрытых посланий практически в любой текст, на самых разных носителях. К примеру, зашифрованное сообщение может быть интегрировано в печатный текст (в книге или газете), цифровое или печатое изображение, PDF- или Word-документы и так далее.

По мнению авторов FontCode, их разработка может найти и практическое применение в реальном мире, например, дополнив собой штрихкоды и QR-коды. Так, с помощью FontCode, можно добавить дополнительную информацию туда, где места для QR-кода просто нет.

Кроме того, данная техника может стать еще одним вариантом защиты информации, своеобразным аналогом «водяных знаков», которые встраивают в текст или изображение для защиты от копирования и утечек. Таким образом правообладатели и спецслужбы могут проследить источники утечек и распространения засекреченной или защищенной авторским правом информации. Другой известный пример «водяных знаков» такого рода – использование едва различимых желтых точек, которые являются уникальной «подписью» принтера.

В настоящее время FontCode еще находится в разработке, но исследователи уже планируют скорый релиз инструмента для внедрения скрытых посланий в глифы шрифтов и мобильного приложения для сканирования текстов, которое будет обнаруживать такие невидимые шифры. Пока исследователи опубликовали видеодемонстрацию работы FontCode.