На официальном сайте Telegram обновился раздел часто задаваемых вопросов (FAQ). В частности, добавилась информация о новых правилах конфиденциальности персональных данных — GDPR (General Data Protection Regulation). Напомню, что они начали действовать в европейских странах с 25 мая 2018 года.

Но в разделе с вопросами о GDPR появилась и другая интересная информация. Так, согласно данным разработчиков, компания Apple не позволяет iOS-версии Telegram, размещенной в AppStore, обновляться (речь идет не только о России, проблема глобальная). Причем продолжается это с середины апреля 2018 года.

Разработчики отмечают, что пользователи Android, в свою очередь, никаких проблем не испытывают. Приложение в Google Play своевременно обновляется, и пользователи уже могут загрузить версию, где учтены все особенности GDPR.

Напомню, что ранее представители Роскомнадзора сообщили, что компании Apple было направлено официальное письмо «с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в appStore приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей».