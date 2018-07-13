Разработчики Slack четыре года назад практически заново открыли миру чаты. В какой-то момент это приложение для скоростной рабочей переписки стали ставить повсюду — редакция «Хакера», кстати, тоже не удержалась. Но Slack проприетарный, а при серьезном использовании еще и стоит денег. Если твою компанию это останавливает от внедрения полезной новинки, то Zulip может стать неплохой альтернативой.

Чтобы посмотреть на Zulip вживую, можешь заглянуть в чат его разработчиков: он находится по адресу chat.zulip.org. Если ты уже имел дело со Slack, то сразу почувствуешь себя как дома: каналы, боты, разговоры картинками, смайликами и вставками из красиво оформленного кода (используется синтаксис Markdown).

Однако чат в Zulip гораздо менее хаотичный, чем в Slack. Он делится не только по каналам: для начала новой беседы нужно создать топик. Любой из них при желании можно замьютить, чтобы разговор, в котором ты не собираешься участвовать, не отвлекал от более важных дел.

Как и у Slack, у Zulip есть приложения для всех основных платформ, включая iOS и Android. Место для развертывания сервера можешь выбрать сам, но учти, что рекомендуется ставить Debian или Ubuntu. Как вариант доступен сервис, который предоставляют разработчики. Ограничения на бесплатные аккаунты и цены на платные — примерно такие же, как у Slack.

Ну а если открытые исходники и свобода софта тебе и твоей компании не так важны, то Microsoft буквально вчера выкатила бесплатную версию Teams с неограниченным поиском, двумя гигабайтами места на пользователя и очень демократичным ограничением на 300 юзеров.