В июне 2018 года приложения для майнинга криптовалют уже запретили распространять через App Store. Тогда Apple обновила официальную документацию для разработчиков, в которой появилось уточнение, что приложения не должны заниматься добычей криптовлют, если только вычисления выполняются не за пределами пользовательского устройства (к примеру, в облаке).

Теперь аналогичные правила начнут действовать и в каталоге приложений Google Play Store. Отыне приложениям запрещено майнить криптовалюту напрямую на пользовательских устройствах, используя их CPU и GPU. В Play Store позволят остаться лишь тем продуктам, которые используются для контроля удаленных майнинговых операций, например, в облаке или на удаленной машине.

Удивляться решению компании не приходится, ведь как уже неоднократно предупреждали ИБ-специалисты, работа майнера на Android-устройстве может привести к очень печальным последствиям и даже риску для жизни владельца. Дело в том, что майнер способен спровоцировать прегрев батареи, вследствие чего та может деформироваться, «потечь» или даже воспламениться. Достаточно вспомнить мобильные вредоносы Loapi и HiddenMiner, уже демонстрировавшие подобное опасное поведение.

Напомню, что в апреле текущего года представители Google уже запретили распространение расширений для майнинга через Chrome Web Store. Тогда разработчики были вынуждены признать, что 90% расширений, содержавших скрипты для майнинга, не соответствовали даже простейшим каталога расширений: они либо не попали в каталог еще на этапе проверки, либо их позже удаляли из каталога из-за возникших нарушений. Разумеется, тогда речь шла в первую очередь о скрытом майнинге криптовалют через браузеры (криптоджекинге), которым злоумышленники занимаются без ведома пользователей.