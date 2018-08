СМИ и ИБ-специалисты обратили внимание на GitHub-репозиторий, закрытый из-за жалобы на нарушение DMCA (Digital Millennium Copyright Act, Закон об авторском праве в цифровую эпоху). В этом запросе представители компании Snap Inc. требуют немедленно удалить содержимое репозитория с сайта, так как «ВСЁ ЭТО УТЕКШИЕ ИСХОДНЫЕ КОДЫ» (большими буквами написан весь запрос на удаление).

Snapchat source code leaked? Apparently yes https://t.co/A58TZ28FEK (Snap Inc. DMCA request to GitHub)

Does anyone have a mirror of the (now deleted) repository? hxxps://github[.]com/i5xx/Source-SnapChat/ #snapchat #leaked

— x0rz (@x0rz) August 7, 2018